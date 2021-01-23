شكرا لقرائتكم خبر عن رجل يضرم النار في نفسه أمام مقر حكومة روسيا البيضاء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مينسك - رويترز

قالت الشرطة في روسيا البيضاء إن رجلاً عمره 35 عاماً أضرم النار في نفسه أمام مقر الحكومة في مينسك، ونُقل على أثر ذلك إلى المستشفى بعد أن أخمد المارة والشرطة النيران بطفاية حريق.

وأظهر مقطع مصور جرى تداوله عبر الإنترنت الرجل وهو يحترق في ساحة مترامية الأطراف وخالية إلى حد كبير في وسط مينسك بالقرب من تمثال لينين وعدة أشخاص يندفعون نحوه في محاولة لإخماد النيران.

وقالت لجنة تحقيق في بيان إنه لم تتضح بعد الدوافع وراء ما قام به، وإن المحققين يعملون على تحديد السبب.

وشهدت روسيا البيضاء احتجاجات متصاعدة منذ الانتخابات الرئاسية التي جرت في الصيف الماضي، والتي تقول المعارضة إنها زورت لصالح الفائز الرسمي الرئيس ألكسندر لوكاشينكو الذي ينفي هذه المزاعم.