شكرا لقرائتكم خبر عن 51 % من الأمريكيين يرغبون في إدانة ترامب بالتحريض على اقتحام الكونجرس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - رويترز

أشار استطلاع لـ«رويترز/إبسوس» إلى أن أغلبية بسيطة من الأمريكيين تؤيد ضرورة إدانة مجلس الشيوخ الرئيس السابق دونالد ترامب بالتحريض على العصيان، ومنعه من تولي مناصب عامة.

وأظهر استطلاع الرأي العام الذي تم إجراؤه يومي الأربعاء والخميس الماضيين؛ أن 51 في المئة من الأمريكيين يعتقدون أنه تجب إدانة ترامب بالتحريض على اقتحام مبنى الكونجرس في السادس من يناير/كانون الثاني.

وقال 37 في المئة إنه يجب عدم إدانة ترامب، في حال لفت 12 في المئة إلى أنهم غير متأكدين.

وعند سؤالهم عن المستقبل السياسي للرئيس الجمهوري السابق، قال 55 في المئة إنه يجب عدم السماح لترامب بشغل منصب عن طريق الانتخابات مرة أخرى؛ بينما قال 34 في المئة إنه ينبغي السماح له بالقيام بذلك، وأوضح 11 في المئة أنهم غير متأكدين.

وإذا صوت مجلس الشيوخ لإدانة ترامب، فسيكون من الضروري إجراء تصويت ثان لمنعه من تولي المنصب مرة أخرى.

وأظهر الاستطلاع انقسام الردود بشكل شبه كامل على أسس حزبية، وأظهر الاستطلاع أنه بينما يقول تسعة من كل عشرة ديمقراطيين إنه يجب إدانة ترامب ومنعه من تولي المنصب مرة أخرى؛ وافق أقل من اثنين من كل عشرة جمهوريين على ذلك.