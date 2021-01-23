شكرا لقرائتكم خبر عن ولفرهامبتون يتعاقد مع البرازيلي جوزيه على سبيل الإعارة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال نادي ولفرهامبتون واندرارز المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت إنه تعاقد مع المهاجم البرازيلي المخضرم ويليان جوزيه لاعب ريال سوسيداد الإسباني على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

وأوضح النادي الانجليزي أن العقد يتضمن بنداً يتيح له التعاقد مع اللاعب البرازيلي بصفة دائمة بعد انتهاء فترة الإعارة.

وأحرز جوزيه (29 عاماً) 62 هدفاً خلال 170 مباراة خاضها مع النادي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني من بينها هدفان في فوز سوسيداد 2-صفر على قرطبة في كأس ملك إسبانيا الأربعاء الماضي.

وسبق لجوزيه الفوز بكأس العالم تحت 20 عاماً مع منتخب بلاده البرازيل كما سبق له أن أعير إلى عدة فرق من بينها سانتوس وجريميو وريال مدريد وريال سرقسطة قبل الانضمام إلى ريال سوسيداد في 2016.

وسيعزز وجوده خط هجوم ولفرهامبتون الذي يدربه نونو إسبريتو سانتو في ظل غياب المهاجم المكسيكي البارز راؤول خيمنيز المصاب في الجمجمة منذ نوفمبر تشرين الثاني الماضي.

ولن يشارك جوزيه الذي سيرتدي القميص رقم 12 في مباراة فريقه المقبلة في الدوري الممتاز أمام تشيلسي اللندني الثامن في القائمة الأربعاء المقبل.

ويحتل ولفرهامبتون المركز الـ 14 بين فرق الدوري الممتاز العشرين برصيد 22 نقطة من 19 مباراة.

