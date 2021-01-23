شكرا لقرائتكم خبر عن الجناح المغربي بمهرجان الشيخ زايد يعرض المنتجات التقليدية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

يشهد جناح المملكة المغربية في مهرجان الشيخ زايد تواجداً كبيراً من آلاف الزوار يومياً، نظراً لتفرده في المساحة وعدد المحال والمعروضات المتنوعة، وما يقدم من استعراضات فولكلورية، وأطباق من المطبخ المغربي والأكلات الشعبية الشهيرة، بالإضافة إلى الملابس المغربية والخزفيات ومنتجات الحرف اليدوية التقليدية، والمنتجات الغذائية، مانحاً الزوار فرصة للتعرف إلى العادات والتقاليد والثقافة المغربية العريقة.

ويستقبل الجناح زواره بأجواء فريدة مغلفة بالفخامة، يلاحظها الزائر منذ مروره من بوابة الجناح التي تم تصميمها بهندسة معمارية غاية في الدقة والروعة لتجسد بوابة فاس الشهيرة، ليجد الزائر نفسه وسط عشرات المحال المصممة هي الأخرى على شكل محال سوق شعبي مغربي، تتوسطها ساحة كبرى تزينها النوافير والفسيفساء والجلسات المغربية، بالإضافة إلى المسرح الذي يقدم عروضاً فنية على مدار اليوم.

وتزخر محال الجناح المغربي بمجموعة كبيرة ومتنوعة من الملابس التقليدية المنتشرة في كافة ربوع المملكة المغربية، حيث تعرض الكثير من المحال تصاميم متنوعة من الملابس النسائية التي تعد رمزاً للأناقة، مثل القفطان المغربي والجلابة والكندورة وإكسسواراتها من الأحزمة الفضية والشربيل والبلغة، والتي تختلف في تصاميمها وتنفيذها حسب كل منطقة لتظهر التنوع الجميل في الزي المغربي والمناسبات التي يتم ارتداؤه فيها.

ولا يكتفي العارضون في محال الجناح بعرض وبيع منتجاتهم، بل يحرصون على تعريف الزوار بها وبأصالتها، وما تشتهر به كافة المناطق من أزياء ومراحل تطويرها والطرق القديمة والحديثة في خياطتها، وكيف برع الصانع المغربي في تطويرها حتى وصلت إلى ما هي عليه اليوم من جمال ورقي وأناقة، وكذلك ما حققته من شهرة واسعة في كافة الدول العربية والعالمية.