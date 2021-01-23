شكرا لقرائتكم خبر عن 8 مدن تنوي طلب تعويض بسبب سحب استضافة «يورو 2020» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

تعتزم مدن أوروبية كان من المقرر أن تستضيف مباريات في بطولة أمم أوروبا (يورو 2020 ) التي تأجلت للصيف المقبل بسبب جائحة كورونا رفع قضية على الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) والمطالبة بتعويضات مالية نظير سحب إقامة المباريات التي كانت مقررة في ملاعبها، وتقول المدن الثماني من أصل الـ12 التي كان من المقرر إقامة المباريات في ملاعبها أنها أنفقت الكثيرعلى تطوير منشآتها الرياضية والبنية التحتية من وسائل نقل وفنادق لاستضافة المشجعين من جميع أنحاء العالم وأن على «يويفا» تعويضها عن إلغاء إقامة المباريات بسبب صعوبة تنقل المسافرين لانتشار جائحة كورونا.

وقلص «يويفا» عدد المدن الأوروبية إلى 4 وطلب من كل مدينة تقديم خطة منفصلة لما ستفعله من أجل البطولة قبل إصدار القرار النهائي في 5 مارس / آذار المقبل، ولمح «يويفا» لإحداث تغييرات في ما يخص المشجعين وقال إن حاملي التذاكر الرسمية سيسترجعون أموالهم في حال نقل المباريات لملعب يبعد أكثر من 50 كيلومتراً عن الملعب الذي حجز فيه المشجع تذكرته في المقام الأول، وفي المقابل، لا تشعر إنجلترا بالخوف من سحب استضافتها المباريات السبع على ملعب ويمبلي بضمنها مباراتا نصف النهائي والنهائي، وربما يمنحها «يويفا» مزيداً من المباريات بعد تقليص المدن المستضيفة للحدث.