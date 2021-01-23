شكرا لقرائتكم خبر عن القوة الجوية في الصدارة وإصابة خطرة لأحمد جلال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد : زيدان الربيعي

خطف فريق الحدود نقطة ثمينة جداً من مضيفه أربيل، بعد أن انتهت المباراة التي جرت بينهما على ملعب فرانسو حريري في أربيل بالتعادل 1- 1 وهي ضمن الجولة 15 من الدوري العراقي لكرة القدم، سجل هدف أربيل اللاعب هيردي سيامند في الدقيقة 19، بينما تمكن لاعب الحدود مصطفى هادي أحمد في من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 49، وفاز النفط على ضيفه الطلبة، بهدف واحد دون رد، سجله اللاعب محمد داوود في الدقيقة 56، وبذات النتيجة فاز النجف على مضيفه الصناعات الكهربائية، وسجل هدف النجف اللاعب أحمد لفتة في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

كما فاز الزوراء على ضيفه السماوة بهدف وحيد سجله مهند عبد الرحيم في الدقيقة 22 ليقفز الزوراء إلى المركز الثاني.

في حين انتهت قمة مباريات هذه الجولة التي جمعت فريق الشرطة وضيفه القوة الجوية بالتعادل من دون أهداف، ليحافظ الجوية على الصدارة بفارق نقطة واحدة عن الزوراء، كما حافظ الشرطة على المركز الثالث الذي كان يوجد فيه.

ولم تشهد المباراة لمحات فنية مثيرة كما كان متوقعاً، بل شهدت، إصابتين مروعتين تعرض لهما للاعب القوة الجوية محمد قاسم نصيف الذي أصيب بركبته وخرج من المباراة في الشوط الأول، بينما تعرض لاعب الشرطة أحمد جلال إلى إصابة خطرة تمثلت بكسر الكاحل إثر اصطدامه بمدافع الجوية أحمد إبراهيم.

وتسببت إصابة أحمد جلال ببكاء بعض زملائه بحرقة عليه، وقد تم نقله إلى المستشفى لإجراء عملية جراحية له.