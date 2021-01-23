ألكويانو يواصل الحلم بعد إقصاء الريال

متابعة: ضمياء فالح

في يوم الخميس المقبل، سيجد جوزيه خوان فيجويراس (41 عاما) حارس نادي ألكويانو الإسباني، درجة ثالثة، نفسه في اختبار حقيقي أمام الفريق الباسكي أتلتيك بلباو في دور الثمانية بمسابقة كأس الملك، ويدخل فيجويراس الذي أنقذ شباكه أمام هجمات لاعبي ريال مدريد 10 مرات المباراة بخبرة مباراة كاملة واحدة في الليجا بمسيرته التي بدأها في 1999 بفريق أورينسي وهي الفوز على ريال مدريد، ولعب فيجويراس في ألتشي وصعد معه في 2018 للدرجة الثانية كما لعب 37 دقيقة بقميص سلتا فيجو في 2003. بدأ فيجويراس مسيرته قبل ولادة 3 لاعبين من الريال: لونين وفكتو تشاس وفينيسيوس جونيور.

ومعدل أعمار لاعبي ألكويانو هو 27 عاماً، و5 منهم فوق سن الـ30، لكن الحارس فيجويراس هو الأكبر سناً يليه مهاجم الوسط جولي (39 عاما) الذي شارك بعد ساعة من المباراة أمام الريال، وهناك مثل بالاسبانية يرد فيه اسم ألكويانو هو «فلتكن لديك شجاعة مثل ألكويانو» وأصل المثل يعود للخمسينات من القرن الماضي عندما ظل الفريق يركض ويكافح حتى آخر لحظة رغم تسجيل الخصم 13 هدفاً عليه، ومسجل الهدف الثمين في شباك بطل الليجا خوانان كازانوفا هو مشجع لفالنسيا وجلس في 2019 في مدرجاته عندما فاز فالنسيا على الريال في نصف نهائي كأس الملك، ودارت الأيام وسجل كازانوفا في شباك الريال وأهدى الفوز والتأهل لمدينته ألكوي التي سجلت أعلى نسبة من إصابات كوفيد-19 (2408 إصابة لكل 100 ألف شخص) وقال: «ضوء ينير عتمة الجائحة».

وتقع ألكوي في إقليم أليكانتي شرق إسبانيا على بعد 100 كيلومتر من فالنسيا و60 كيلومتراً عن بينيدورم، ولم يلعب فريقها ألكويانو في الليجا منذ 1951 وأعلى مركز صعد اليه الفريق كان في موسم 1947-1948 عندما أنهى الموسم في المركز الـ10 متفوقاً على الريال بمركز وبنقطة واحدة، و4 أعوام أمضاها ألكويانو في الدرجتين الثالثة والرابعة بل كان في الدرجة الرابعة الموسم الماضي لكنه صعد للثالثة من بين 6 فرق، ودرب ألكويانو بين عامي 1992-1994 مدرب ريال مدريد لاحقاً خواندي راموس ويتسع ملعبه لـ4850 متفرجاً (أقل حتى من سعة ملعب تمرينات الريال)، ويتصدر دوري الدرجة الثالثة فريق ايبيزا فيما يحتل ألكويانو المركز الرابع وخسر مباراتين من أصل 10 هذا الموسم بضمنها أمام فياريال بثلاثية نظيفة في نوفمبر الماضي، ولاعب وسط ألكويانو جوني (35 عاما) هو الشقيق الأكبر لساؤول نيجيز، نجم أتلتيكو مدريد متصدر الليجا حالياً ومنتخب إسبانيا، وألكويانو هو الفريق الـ15 لجوني في مسيرته، وتسري كرة القدم في العائلة إذ إن بوريا والد ساؤول وجوني كان لاعباً في ألتشي حيث يلعب فيه حالياً شقيقهما الثالث آرون نيجيز.

ولم يحضر مباراة الفوز على الريال ثلاثة مسؤولين في النادي بضمنهم الرئيس توني جوستيسيا بعد ثبوت إصابتهم بالفيروس لكن هذا لم يمنع شعور السعادة والفخر لهدف الفوز الذي جاء في الدقيقة 115 من المباراة بـ 10 لاعبين ويعلق لاعب الوسط كازانوفا: «ألكوي تعاني بسبب كثرة إصابات كورونا ونحن جعلناها سعيدة لليلة واحدة، رسمنا البسمة على وجوه الناس وهذا يكفينا»، ومنحت بلدية ألكوي لاعبي ألكويانو ورقة عمل تسمح لهم بالعودة لمنازلهم بعد المباراة وعدم تعرض الشرطة لهم لأن المدينة تخضع للحجر المنزلي الكامل، وميزانية ألكويانو 700 ألف يورو مقابل ملايين الريال ويعلق كازانوفا: «لم نحصل على أجورنا منذ أشهر وبعض الناس يأتون بالتبرعات وأنا كحامل لشارة الكابتن توجب علي تحمل الكثير من أجل ألا يتاثر زملائي بهذا الوضع لذلك شعرت بسعادة غامرة عندما فزنا على الريال، فما تأخذه الحياة منك تعيده اليك لاحقاً أحياناً».