شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة العربية بمجلس النواب تطالب باستراتيجية عالمية تواجه جماعات الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استنكر النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بشدة التفجير الانتحارى الذى وقع فى العاصمة العراقية بغداد بسوق للملابس المستعملة فى ساحة الطيران وسط العاصمة العراقية بغداد حيث سقط ما لا يقل عن 21 قتيلا و44 جريحا جراء التفجير المزدوج الذى تم من إرهابيين انتحاريين.

وأكد أن صمت المجتمع الدولى تجاه مثل هذه الأعمال الإرهابية البشعة ستكون لها آثارها السلبية والخطيرة على الأمن والسلم الدوليين، مشددا أن مثل هذه الجرائم الإرهابية الوحشية من الجماعات الإرهابية والتكفيرية أصبحت تتكرر وبصفة مستمرة خاصة داخل مثل هذه المناطق التى تقع فى قلب العاصمة العراقية بغداد وغيرها من عواصم العالم وذلك الامر يتطلب وقفة حاسمة من المجتمع الدولى خاصة الامم المتحدة ومجلس الأمن للتصدى لظاهرة الإرهاب ومحذرًا المجتمع الدولى من الإرهاب.

وطالب وكيل لجنة الشئون العربية، بوضع استراتيجية عالمية من أجل التوصل إلى آلية تكفل المواجهة الجادة والحاسمة للقضاء على هذه الجماعات الإرهابية وتخليص العالم من شرورها، متقدما بالدعاء إلى الله عز وجل أن يتغمد شهداء هذا الحادث الإرهابى بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم أسرهم وذويهم الصبر والسلوان ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

وكانت قد أدانت عدد من المؤسسات العربية والدولية التفجير الأخير، آخرها استنكار مجلس الأمن الدولى، والذى طالب بضرورة محاسبة مرتكبى الأعمال الإرهابية فى العراق ومموليها وتقديمهم للعدالة، مؤكدا دعمه لأمن البلاد وضرورة مواجهة الإرهاب وتنظيم داعش الذى أعلن مسئوليته عن الحادث.

وأكد مجلس الأمن، أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين، كما جدد دعمه لسيادة العراق ووحدته وسلامة أراضيه والعملية الديمقراطية بالبلاد.