شكرا لقرائتكم خبر عن حماة الوطن : 25 يناير عيدا لرجال الشرطة لما قدموه من ملحمة مصرية مشهودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ حزب حماة الوطن الرئيس عبدالفتاح السيسى واللواء محمود توفيق وزير الداخلية وجميع قيادات الوزارة والضباط والأمناء والجنود فى كافة أفرع أجهزة الوزارة بمناسبة الذكرى الـ69 لاحتفالات أعياد الشرطة.

وقال اللواء محمد الغباشى، المتحدث الرسمى للحزب مساعد رئيس حزب حماة الوطن، إن عيد الشرطة الذى يواكب يوم 25 يناير من كل عام يأتى تخليدًا لذكرى موقعة الإسماعيلية 1952 التى راح ضحيتها 50 شهيدا و80 جريحًا من رجال الشرطة المصرية على يد الاحتلال الإنجليزى بعد رفضهم تسليم سلاحهم وإخلاء مبنى المحافظة للاحتلال الإنجليزي.

وأضاف الغباشى، أن 25 يناير يعد عيدا لرجال الشرطة ولكل المصريين فهو ملحمة مصرية مشهودة تجسد التضحيات والبطولات التى قدمها أبطالنا، وأيضا يعتبر تاريخ محفور فى قلوب المصريين عامة وعناصر قوات الشرطة خاصة لما بذلته فى الأعوام الماضية من مجهودات بارزة ونجحت خلال السنوات العشر الماضية فى استعادة قوتها فى ملحمة وطنية لا تقل أهمية عن قتال المحتل الإنجليزى، وهى حرب شرسة مع أهل الشر وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية الذين يعيشون بيننا ويريدون إسقاط الوطن إلا أنهم دائما يجدون رجال الشرطة تواجههم وتنقض عليهم فى أوكارهم وهم يقدموا أرواحهم الطاهرة فدا لهذا الوطن فهم دائما حماة الوطن ورعاة الشعب ومصالحهم .

وأكد المتحدث الرسمى للحزب مساعد رئيس حزب حماة الوطن، أن الجيش والشرطة فى مصر الآن لم تعد وظيفة، ولكنها مهمة وطنية، لا يقدم عليها إلا من يعرف جيدا أنه يقوم بالتضحية بنفسه من أجل بلده مؤكدًا على ثقته الكاملة فى القيادة السياسية والاصطفاف خلف الرئيس السيسى والدعم الكامل والمساندة للقوات المسلحة والشرطة فى حربها ضد الإرهاب.

فى سياق آخر قرر نافع عبد الهادى أمين عام حزب حماة الوطن بالجيزة تعيين تامر عبد المحسن التونسى أمين أمانة الشئون الرياضية بمحافظة الجيزة.