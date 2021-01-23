شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المحامين تنظم حلف اليمين القانونية لـ 11 نقابة فرعية.. غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد النقابة العامة للمحامين، جلسة حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد، غدا الأحد، لنقابات شمال وجنوب الدقهلية والفيوم وبورسعيد ودمياط والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر وبني سويف وذلك بقاعة اتحاد عمال مصر.

ومن المقرر أن يترأس الجلسة نقيب المحامين رجائي عطية، وإشراف الأمين العام حسين الجمال، وحضور أعضاء مجلس النقابة،وتقام الجلسة على مجموعتين، الأولى: شمال الدقهلية – جنوب الدقهلية- الفيوم، والحضور للقاعة الساعة التاسعة صباحا، بينما المجموعة الثانية بورسعيد – دمياط – الإسماعيلية – السويس – شمال سيناء – جنوب سيناء – البحر الأحمر – بني سويف، والحضور للقاعة الساعة الحادية عشرة صباحا.

وشددت إدارة السجلات على المحامين الجدد عدم إحضار ذويهم، في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والالتزام بارتداء الكمامة الواقية منذ الدخول لقاعة الحلف وحتى مغادرتها، والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية المعلنة من وزارة الصحةو الالتزام بالحضور في المواعيد المحددة لكل نقابة فرعية.