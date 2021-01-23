الخارجية تدين إطلاق الميليشيات زورق وطائرة مفخخين بإتجاه السعودية

محمد الفلاح - السبت 23 يناير 2021

دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين وبشدة إطلاق الميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من ايران زورق بحري مفخخ في البحر الاحمر وطائرة مسيرة بدون طيار (مفخخة) باتجاه المملكة العربية السعودية، والتي تمكنت قوات التحالف العربي "تحالف دعم الشرعية في اليمن" من اعتراضهما وتدميرهما صباح اليوم الجمعة .



وأكد بيان صادر عن الوزارة، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) وقوف اليمن حكومة وشعبا مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية ضد كل ما يمس أمنها واستقرارها وتؤيد كافة الإجراءات التي تتخذها المملكة في حماية أراضيها و مكافحتها للارهاب بكل اشكاله والحفاظ على امن واستقرار أراضيها و المنطقة.

كما أكد البيان ان هذه المليشيات الارهابية تستمر في غيها وممارسة أعمالها التخريبية لانها لم تجد لها رادع دولي لتصرفاتها العدوانية، والتي تشكل تهديد لأمن والسلم الدوليين .. مطالباً اعضاء المجتمع الدولي اجمع ان تحذوا حذو الموقف الامريكي بتصنيف هذه المليشيات الحوثية كمنظمه ارهابية اجنبية لإرغامها على تغيير سلوكها وترك سلاحها لتحقيق الامن والسلام وانهاء المعاناة الانسانية لشعب اليمني.