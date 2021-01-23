انت الان تتابع خبر 'بائع شاي' في الفلوجة يتضامن مع شهداء ساحة الطيران والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورة "لبائع شاي" في مدينة الفلوجة بمحافظة الانبار، عمل على توزيع الشاي والماء مجانا للمواطنين مقابل قراءة سورة الفاتحة على روح "بائع الشاي" الذي لقى حتفه اثناء تفجيرات ساحة الطيران في العاصمة بغداد.

