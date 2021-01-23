القبض على ارهابي في سيطرة الجسر الفلسطيني بالانبار

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم السبت، عن القاء القبض على احد الارهابيين في الانبار.



وقالت المديرية في بيان اطلعت عليه الخليج 365، انه "على ضوء معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الانبار تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة وبالتعاون مع استخبارات الفوج الاول لواء المشاة ٣٩ من القاء القبض على احد الارهابيين في سيطرة الجسر الفلسطيني عند مدخل جزيرة البو ذياب بالانبار".



واضاف البيان انه "من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".