احتجاجا على موعد التسليم.. تظاهرة قرب مجمع سكني قيد الانشاء في السيدية

بغداد - ياسين صفوان - افاد مصدر امني، اليوم السبت، بانطلاق تظاهرة قرب مجمع سكني قيد الانشاء في منطقة السيدية بالعاصمة بغداد.



وقال المصدر للسومرية نيوز ان " عشرات المواطنين تظاهروا للاسبوع الثاني قرب احدى المجمعات السكنية في منطقة السيدية بسبب تأخر موعد التسليم"، مبينا ان "المواطنين طالبوا الشركة المنفذة بالرد على مطالبهم الا وهي موعد أستلام الشقق مع كافة الخدمات وفق المواصفات المثبته في العقد".



وتابع ان "الغرامات المالية المثبتة في العقد المترتبة على الشركة بسبب التأخير لأكثر من سنة ونصف السنة".