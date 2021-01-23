انت الان تتابع خبر الاستخبارات تقبض على أحد الإرهابيين في الانبار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت مديرية الاستخبارت العسكرية، اليوم السبت، عن القاء القبض على أحد الإرهابيين في سيطرة جسر الصديقية عند مدخل جزيرة الخالدية بمحافظة الانبار.

