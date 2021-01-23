شكرا لقرائتكم خبر عن الإهمال يضرب قرية بورتريه بالعين السخنة.. ومطالبات لهيئة تنمية السياحة بالتدخل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضرب الإهمال قرية بورتريه العين السخنة، أولى القرى بالعين السخنة، وتراجع مستوى الخدمات لدرجة غير مسبوقة، وعم الظلام جميع أركان القرية بسبب سقوط أعمدة الإنارة، فضلا عن تسرب مياه الصرف الصحى على البحر مباشرة، واعتراض ملاك الشاليهات على عدم وجود صيانة إطلاقا للقرية رغم أنهم يقومون بدفع مبالغ الصيانة بمواعيدها المحددة ورغم ذلك لا يوجد أي مقابل.

وطالب ملاك الشاليهات ومن ضمنهم تيسير مطر عضو مجلس الشيوخ، بتدخل الجهات المسئولة سواء محافظة السويس أو هيئة التنمية السياحية فضلا عن الجهات الأخرى لإنهاء حالة الإهمال التي ضربت كل أركان القرية.

واعتزم ملاك الشاليهات اللجوء إلى القضاء لإنهاء هذه الأزمة التي يعانون منها طيلة السنوات الماضية، مشيرين إلى أن جميع أعمدة الإنارة سقطت، بالإضافة إلى سقوط أسوار القرية التي يتخللها أسلاك الكهرباء وهو ما يمثل خطورة على الجميع.

وأشاروا إلى أنهم حاولوا مرارا وتكرارا التواصل مع مجلس إدارة القرية لكن تواصلهم لا يأتي بأى نتائج إيجابية، موضحين أن قرية بورتريه تتميز بشاطئ يعد من أجمل الشواطئ الرملية فى العين السخنة، ورغم ذلك لا يوجد أي اهتمام من قبل مجلس إدارة القرية، مشرين إلى أن المتضررين من أصحاب الشاليهات يصلون إلى نسبة 95% من الملاك، وهو ما يؤكد أن هناك أزمة حقيقة لابد من التصدي لها.