اليمن.. محافظ حضرموت يدشن حملة النظافة المجتمعية بحي الشهيد خالد بالمكلا

محمد الفلاح - السبت 23 يناير 2021

دشن محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، صباح اليوم، حملة النظافة بحي الشهيد خالد بالمكلا، التي تنظمها لجنة الحي، في سياق الحملات المجتمعية، تماشيا مع تدخلات السلطة المحلية لتحسين المدينة والحفاظ على نظافتها.



واطلع المحافظ، من أعضاء لجنة الحي، على برنامج الحملة التي ستشمل الشوارع العامة وأزقة الحي، بمشاركة شباب وأبناء الحي، وشرائح المجتمع كافة.

كما اطلع المحافظ، على جهود إدارة شرطة السير، لتنظيم وقوف المركبات بجانب مدرسة ابن خلدون، وبجانب مبنى سكة يعقوب، بحي الشهيد.

وأشاد المحافظ، بالمبادرات المجتمعية، لمساندة الجهود الرسمية، في تحسين عاصمة المحافظة، والحفاظ على بيئتها نظيفة، ومشاركة عمال النظافة في هذه المهمة، وترسيخ الوعي لدى المجتمع، بأهمية النظافة، والحفاظ عليها.

رافق المحافظ، المديرون العامون لمكتب الأشغال، وإدارة شرطة السير، والسلطة المحلية بمديرية مدينة المكلا، وصندوق النظافة والتحسين.