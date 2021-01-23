شكرا لقرائتكم خبر عن متى يبدأ الشيوخ في محاكمة ترامب؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اتفق زعماء مجلس الشيوخ الأمريكي على إرجاء مساءلة الرئيس السابق دونالد ترامب أسبوعين مما يمهل المجلس مزيدا من الوقت للتركيز على جدول الأعمال التشريعي للرئيس جو بايدن ومرشحيه للمناصب الحكومية قبل الانتقال إلى المواجهة الخلافية المتعلقة بترامب.

وقال السناتور تشاك شومر زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ إن المحاكمة ستنطلق خلال الأسبوع الذي يبدأ يوم الاثنين الثامن من فبراير ، في إطار اتفاق أثنى عليه زعيم الجمهوريين في المجلس ميتش ماكونيل.

ومن المزمع أن يقدم مجلس النواب لائحة المساءلة التي تتهم ترامب بالتحريض على العصيان إلى مجلس الشيوخ رسميا يوم الاثنين. وكان من شأن مثل هذه الخطوة أن تؤذن في الأحوال العادية ببدء المحاكمة في غضون يوم واحد. وينبع الاتهام من خطاب تحريضي ألقاه ترامب أمام أنصاره قبل اقتحامهم مبنى الكونجرس (الكابيتول) في السادس من يناير كانون الثاني، في أحداث شغب عطلت تصديق الكونجرس رسميا على فوز بايدن في الانتخابات وخلفت خمسة قتلى بينهم شرطي.