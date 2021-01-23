شكرا لقرائتكم خبر عن هونغ كونغ تفرض أول إغلاق بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل
وجاء الإعلان بعد يوم كامل من التكهنات بعد أن تسربت بعض التفاصيل للصحافة، فيما لم يعلق المسؤولون عليها، مما أدى إلى ارتباك وعمليات شراء وسط حالة من الذعر في المنطقة ، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.
وبحسب التصريحات الحكومية ، فإن "المنطقة المحظورة" ستبقى مغلقة لمدة 48 ساعة للسماح بإجراء فحص الحمض النووي الإلزامي للفيروس لجميع السكان، والذي من المتوقع أن يكتمل بحلول منتصف ليل السبت.
وسيتم منع السكان من مغادرة المنطقة حتى حوالي الساعة السادسة من صباح يوم الاثنين، ولكن سيكون لهم حرية التنقل داخلها. وسيُسمح فقط للعاملين الأساسيين مثل مقدمي الرعاية لكبار السن وموظفي المستشفيات بدخول المنطقة المحظورة.
وقالت الحكومة في بيان صدر في وقت مبكر من صباح اليوم بعد جمع العينات، على السكان البقاء في المنازل حتى يتم التأكد من جميع نتائج الفحوصات الخاصة بهم.
وسجلت المدينة يوم الجمعة 55 حالة إصابة محلية جديدة بكوفيد19-، 24 منها داخل مقاطعة ياو تسيم مونج التي تتضمن حي جوردان وحي ياة ما تاي. وخلال الفترة بين 1 إلى 20 يناير، تم تسجيل ما مجموعه 162 حالة إصابة مؤكدة بكوفيد19-، في 56 مبنى، من داخل المنطقة.