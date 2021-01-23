بتقرير هندسي و20 مليون دولار.. واشنطن تحصن المنطقة الخضراء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قدم مسؤول أمني أمريكي تقريرا هندسيا للسلطات العراقية بالإضافة لتخصيص 20 مليون دولار لتأمين المنطقة الخضراء.

وأعلنت السفارة الأمريكية في بغداد، اليوم السبت، عن تخصيص نحو 20 مليون دولار لدعم العراق في تأمين المنطقة الدولية، وسط بغداد.

وذكرت السفارة، في بيان حصلت ”الخليج 365”، على نسخة منه، إن "واشنطن خصصت ما يقارب 20 مليون دولار أميركي لدعم الحكومة العراقية في تأمين المنطقة الدولية"

وأضافت، أن "الدعم يشمل تمويل فريق من المهندسين المدنيين لإجراء دراسة استقصائية شاملة لنقاط الدخول الحالية إلى المنطقة الدولية، ووضع خطط لبوابات جديدة".

وتابع البيان، أن "العميد جون تايكرت، كبير مسؤولي الشؤون الدفاعية في سفارة الولايات المتحدة، قدم اليوم التقرير النهائي من فريق المسح إلى اللواء الركن حامد مهدي الزهيري، قائد الفرقة الخاصة المسؤولة عن امن المنطقة الدولية".

وأشارت السفارة، إلى أن "هذا التسليم يمثل انجازاً مهماً لتأكيد المشروع التعاوني الجاري حالياً لتعزيز أمن المنطقة الدولية لبغداد وتأمين مقر الحكومة العراقية".

ويأتي هذا الدعم نتيجة الاستهداف المتكرر بصواريخ الكاتيوشا التي تتعرض لها المنطقة الرئاسية المحصنة المعروفة بـ"المنطقة الخضراء"، وخصوصاً مبنى السفارة الأمريكية.

وتعرض مبنى السفارة الأمريكية ببغداد، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، إلى هجوم صاروخي هو الأعنف منذ 10 سنوات.

وتتهم مليشيات مسلحة موالية لإيران بمهاجمة البعثات الدبلوماسية ومصالح الولايات المتحدة في العراق. ولم تستطع الجهود الأمنية كبح جماح تلك الاعتداءات المتكررة والتي تصاعدت منذ مطلع العام الماضي.