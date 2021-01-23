ترامب يفجر "قنبلة صوتية".. نخطط لـ"شيء ما"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ألقى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بـ"قنبلة صوتية" في وجه الأمريكيين بإعلانه عن خطة مستقبلية جديدة له من 3 كلمات.

ومن داخل نادي الجولف الخاص به في فلوريدا، قال ترامب: "سنفعل شيئا ما.. لكن لم يحن الوقت لذلك"؛ حيث كان يجيب على سؤال لصحيفة واشنطن إكزامينر حول خططه المستقبلية.

وهذا هو أول تصريح للرئيس السابق دونالد ترامب منذ مغادرته البيت الأبيض، الأربعاء الماضي، دون حضور حفل تنصيب جو بايدن.

وظهر ترامب قبل ساعات برفقة أصدقاء له في نادي الجولف الخاص به ويسمى بويست بالم بيتش بفلوريدا، قبل أن يتدخل أحد مساعدي الرئيس السابق ليوقف المحادثة.

والأربعاء، وصل ترامب إلى فلوريدا، بعدما رفض حضور حفل تنصيب الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة جو بايدن، حيث يقيم في ممتلكاته الخاصة.

وكان أحد مساعدي ترامب قد صرّح في وقت سابق من هذا الأسبوع، بأن الرئيس السابق بحاجة إلى استراحة، مضيفا "نأمل أن يلعب الجولف لشهر كامل".

كانت صحيفة وول ستريت جورنال كشفت أن ترامب بحث مع معاونيه فكرة إنشاء حزب سياسي جديد، في "مسعى لممارسة تأثير مستمر بعد مغادرته البيت الأبيض".



ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة، أن ترامب ناقش فكرة تأسيس حزب مع عدد من مساعديه وأشخاص مقربين، وينوي تسمية الحزب الجديد بـ "الحزب الوطني".

وتتطلب خطوة تأسيس حزب كما هائلا من الوقت والموارد، وفقا للصحيفة، التي نوهت بأن ترامب يملك قاعدة كبيرة من المؤيدين، بعضهم لم ينخرط في السياسات الجمهورية قبل حملة ترامب للرئاسة الأمريكية عام 2016.

وفشلت محاولات تأسيس حزب ثالث في الحصول على دعم كاف كي يلعب دورا أساسيا في الانتخابات الأمريكية.