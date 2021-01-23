الكاتيوشيا تختبر حزم الكاظمي.. 3 صواريخ تستهدف مطار بغداد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، عن استهداف 3 صواريخ لمطار بغداد الدولي في ساعة متأخرة من ليل الجمعة-السبت.

وقالت الخلية في بيان، حصلت ”الخليج 365”، على نسخة منه، إن "ثلاثة صواريخ أطلقت باتجاه مطار بغداد الدولي في ساعة متأخرة من ليلة أمس"، موضحة أن "صاروخين سقطا خارج المطار والثالث سقط على دار مواطن في منطقة حي الجهاد، مما أدى حدوث أضرار مادية دون تسجيل خسائر بشرية".

وكان مصدر أمني مسؤول قد ذكر في وقت سابق، اليوم، أن القوات الأمريكية تصدت لهجوم صاروخي على مطار بغداد الدولي.

وأوضح المصدر بأن محيط مطار بغداد تعرض إلى استهداف بصواريخ كاتيوشا إلا أن منظومة C-RM أبعدتها عن محيط القاعدة العسكرية الأمريكية "فكتوري".

وأشار المصدر إلى تضرر عدد من المنازل القريبة من المطار بشظايا المنظومة، مشيرا إلى أن مكان إطلاق الصواريخ كان من حي الجهاد في بغداد.

وتتعرض المنطقة الخضراء ومطار بغداد الدولي التي تقع على تخومها قواعد عسكرية تابعة للولايات المتحدة، بين الحين والآخر إلى هجمات صاروخية ازدادت وتيرتها بعد مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي "أبو مهدي" المهندس بضربة جوية أمريكية مطلع العام الماضي.

وتتهم فصائل مسلحة عراقية موالية لإيران بتنفيذ تلك الهجمات التي غالبا ما تستهدف مصالح الولايات المتحدة وقواعد التحالف الدولي في العراق.

ومع توالي الهجمات على البعثات الدبلوماسية وقوات التحالف الدولي تعهد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بمواجهة المليشيات المسؤولة عنها.