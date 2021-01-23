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التحالف يدمر صاروخا أطلقه الحوثيون تجاه الرياض

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن التحالف العربي بقيادة في اليمن، السبت، اعتراض وتدمير هدف جوي معادٍ تجاه العاصمة السعودية الرياض.

وقال التحالف إن قواته اعترضت صاروخا أطلقته مليشيا الحوثي المدعومة من إيران باليمن تجاه الرياض.

والجمعة، أعلن التحالف العربي إحباط عمليتين إرهابيتين حاولت مليشيا الحوثي تنفيذهما. 

وقال التحالف في بيان أمس، إن قواته اعترضت ودمرت طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها مليشيات الحوثي المدعومة من إيران باتجاه المملكة.

وفي حادث آخر، أضاف التحالف أن قواته اعترضت ودمرت زورقا مفخخا جنوب البحر الأحمر.

وكانت الدفاعات الجوية للتحالف العربي قد دمرت مؤخرا 3 طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه السعودية.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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