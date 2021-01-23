وزارة الصحة المغربية تعلن موعد انطلاق حملة التلقيح الواسعة ضد "كوفيد-19"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة المغربية، موعد انطلاق حملة التلقيح الواسعة ضد "كوفيد-19" بالبلاد بعد وصول أولى جرعات اللقاح إلى المغرب.



ووصلت أولى شُحنات اللقاح البريطاني”أسترازينيكا” الهندي الصنع من جمهورية الهند، الجمعة، إلى مطار محمد الخامس بضواحي العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء.

حملة يُنتظر أن تنطلق الأسبوع المقبل، تمر من خلالها المملكة المغربية إلى السُرعة القُصوى في الحرب ضد فيروس كورونا المستجد، والسلالة الجديدة المُتحورة منه.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية، أن حملة التطعيم ستنطلق بشكل تدريجي خلال الأسبوع المقبل، وستبدأ بالأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بمرض "كوفيد-19" ومضاعفاته، وهم الطواقم الطبية الذين تزيد أعمارهم عن 40 عاما، والسلطات العمومية والجيش الملكي، وكذا نساء ورجال وزارة التعليم ابتداء من 45 سنة، بالإضافة إلى الأشخاص المسنين البالغين 75 سنة فما فوق.

وستشمل العملية، في مرحلة أولية، المناطق التي تعرف نسبة مرتفعة من حالات الإصابة بمرض"كوفيد-19"، وعليه، يمكن للمواطنات والمواطنين والمقيمين الأجانب من الفئات المستهدفة التأكد أو الحصول على موعد اللقاح ومركز التلقيح عبر البوابة الإلكترونية www.liqahcorona.ma، أو عبر رسالة إلى الرقم المجاني 1717، وذلك ابتداء من يوم الأحد 24 يناير / كانون الثاني الجاري.

وسبق للعاهل المغربي، الملك محمد السادس، أن أصدر تعليماته لإطلاق عملية تلقيح وطنية واسعة النطاق والتحصين ضد مرض "كوفيد-19" بهدف تحقيق مناعة جماعية تمكن من تقليص عدد الإصابات والوفيات الناتجة عن هذا الوباء.

وتأتي هذه الخُطوات، في إطار جهود الملك محمد السادس، التي يحيط بها كافة مكونات الشعب المغربي، منذ ظهور الحالات الأولى لفيروس كورونا المستجد الببلاد، وحرصا منه على صحة وسلامة كافة المواطنات والمواطنين.

وأشارت وزارة الصحة إلى أنه تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، اقتنت المملكة المغربية كمية من اللقاحات لفائدة 33 مليون نسمة، (66 مليون جرعة من اللقاح)، وقد وصلت بالفعل الدفعة الأولى من لقاح "أسترازينيكا، وستصل الدفعة الأولى من لقاح “سينوفارم“ الصيني الأربعاء 27 يناير / كانون الثاني الجاري من جمهورية الصين الشعبية.

وورد ضمن البيان، أن اللقاحين سالفي الذكر اللذين وقع عليهما الاختيار من طرف المملكة، قد تم تصنيعهما وفقا للمواصفات الدولية مع التأكيد على جودتهما وسلامتهما.

وأكدت وزارة الصحة المغربية ضرورة الاستمرار والالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية من وضع الكمامات واحترام التباعد الجسدي وقواعد النظافة العامة، وذلك طيلة عملية التلقيح الوطنية.

من جهة أخرى، فإن الوزارة ستوفر كل المعلومات المتعلقة بالحملة الوطنية للتلقيح من خلال معلومات سيتم بثها على القنوات الوطنية التلفزيونية والإذاعية، وكذا عبر حسابات وسائل التواصل الاجتماعي للوزارة، بالإضافة إلى البوابة الإلكترونية www.liqahcorona.ma.