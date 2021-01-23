شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حكام الإمارات يهنؤون رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى بمناسبة إعادة انتخابه والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الامارات برقية تهنئة إلى فاوستين أركانج تواديرا رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى وذلك بمناسبة اعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.



كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس فاوستين أركانج تواديرا.