الرئيس الأمريكي يجري محادثات مع ترودو في أول مكالمة مع زعيم أجنبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في أول مكالمة للرئيس الأمريكي مع زعيم أجنبي منذ تنصيبه هذا الأسبوع.



وقال مكتب ترودو إنهما اتفقا على عقد اجتماع الشهر المقبل "من أجل دفع العمل المهم لتجديد الصداقة العميقة والدائمة بين كندا والولايات المتحدة".

وقال البيت الأبيض إن المكالمة سلطت الضوء على الأهمية الاستراتيجية للعلاقة بين الولايات المتحدة وكندا وستنشط التعاون في مكافحة جائحة فيروس كورونا والدفاع والعلاقات الاقتصادية والقيادة العالمية للتصدي لتغير المناخ.

وبحث بايدن وترودو رؤيتهما المشتركة للانتعاش الاقتصادي المستدام واتفقا على التعاون لخفض مستوى الانبعاثات الكربونية إلى صفر.

وقال البيت الأبيض إن بايدن أقر بخيبة أمل ترودو من قراره بإلغاء تصريح خط أنابيب كيستون إكس إل المثير للجدل.

وفي واحدة من أول إجراءاته كرئيس، ألغى بايدن التصريح الصادر في مارس 2019 لخط الأنابيب، الذي كان سينقل النفط من كندا إلى الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن بنائه لا يتوافق مع أهداف إدارته الاقتصادية والمناخية.