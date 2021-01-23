حكومة هونج كونج تعلن فرض أول إغلاق بها بسبب فيروس كوورنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت حكومة هونج كونج فرض أول إغلاق بها بسبب فيروس كوورنا اليوم السبت في محاولة لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد في أحد أفقر أحياء المدينة وأكثرها كثافة سكانية.



وتم الإعلان عن فرض الإغلاق، الذي يؤثر على حوالي 10 آلاف ساكن في 150 كتلة سكنية في حي جوردان في كولون، ودخوله حيز التنفيذ على الفور .

وجاء الإعلان بعد يوم كامل من التكهنات بعد أن تسربت بعض التفاصيل للصحافة، فيما لم يعلق المسؤولون عليها، مما أدى إلى ارتباك وعمليات شراء وسط حالة من الذعر في المنطقة ، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وبحسب التصريحات الحكومية ، فإن "المنطقة المحظورة" ستبقى مغلقة لمدة 48 ساعة للسماح بإجراء فحص الحمض النووي الإلزامي للفيروس لجميع السكان، والذي من المتوقع أن يكتمل بحلول منتصف ليل السبت.