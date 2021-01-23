شكرا لقرائتكم جونسون: هناك أدلة بين الفيروس المتحور وارتفاع الوفيات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الجمعة إن هناك "بعض الأدلة" على أن النسخة الجديدة المتحوّرة من فيروس كورونا المستجد التي رصدت في بريطانيا أكثر فتكا، إلى جانب كونها معدية أكثر.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي في داونينغ ستريت "يبدو الآن أيضا أن هناك بعض الأدلة على أن النسخة المتحوّرة الجديدة.. قد تكون مرتبطة بدرجة أعلى من الوفيات".

إلى ذلك، رصد الفيروس المتحور منذ أسابيع في بريطانيا التي باتت الأكثر تضررا من الوباء في أوروبا، ما دفع السلطات إلى اللجوء لإغلاق للمرة الثالثة في محاولة الحد من انتشار الموجة الجديدة.

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن من المبكر جدا الآن تحديد موعد لانتهاء إجراءات العزل العام المفروضة في إنجلترا لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

كورونا من لندن

جاء ذلك في وقت ارتفعت فيه الوفيات اليومية من المرض لمستويات جديدة وتزايد الضغط على المستشفيات.

وقال جونسون لمحطات بث "أعتقد أن من المبكر القول متى سيمكننا رفع بعض القيود... لقد شهدنا انتشار عدوى السلالة الجديدة التي رصدناها قبل عيد الميلاد. لا شك أنها تنتشر بسرعة حقا".

ورغم تزايد أعداد الوفيات إلا أن عدد الإصابات اليومية انخفض عن ذروة بلغها في الثامن من يناير برصد نحو 68 ألف حالة في يوم واحد إلى تسجيل 37892 حالة الخميس.