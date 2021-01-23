شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو ..هجوم صاروخي على مطار بغداد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وكالات - "الخليج"

أفادت خلية الإعلام الأمني في العراق، السبت، بأن ثلاثة صواريخ استهدفت محيط مطار العاصمة العراقية بغداد، فيما سقط أحدها على منزل بمنطقة حي الجهاد قرب المطار، مؤكدة أنه لا توجد خسائر بشرية.

وأوضحت الخلية الإعلامية في بيانها، أنه تم بدل جهد استخباراتي مكثف لجمع المعلومات عن منفذي الهجمات، مضيفة لا خسائر بشرية في القصف الصاروخي في المنطقة المجاورة للمطار.

كما لفتت إلى أنه من الوارد أن هذا الهجوم محاولة استهداف لقواعد أمريكية بالعراق تعد الأولى في عهد الرئيس جو بايدن