شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن وترودو يلتقيان الشهر المقبل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أوتاوا – رويترز

قال مكتب رئيس الوزراء الكندي، الجمعة: إن جاستن ترودو والرئيس الأمريكي جو بايدن، اتفقا على الاجتماع الشهر المقبل، في أعقاب اتصال هاتفي بين الزعيمين تعهدا فيه بتوحيد الجهود لمكافحة فيروس كورونا في أمريكا الشمالية.

وحرص ترودو على تعزيز العلاقات مع الرئيس الأمريكي الجديد والتخلص من سنوات دونالد ترامب التي كثيراً ما شابها الاضطراب، وكان أول زعيم أجنبي يتحدث مع بايدن منذ تنصيبه الأربعاء.

وقال مكتب ترودو في بيان إن الزعيمين «اعترفا بأن الأولوية الأساسية للبلدين هي إنهاء جائحة كوفيد -19 العالمية». كما ناقشا التعاون في مجال اللقاحات.

وقال مصدر بالحكومة الكندية، إنه ليس من الواضح ما إذا كان الاجتماع الشهر المقبل سيكون مباشراً أم افتراضياً. وقال البيت الأبيض إن الزعيمين شددا على «الأهمية الاستراتيجية للعلاقات الأمريكية الكندية»، وناقشا التعاون على أجندة واسعة النطاق بما في ذلك مكافحة كوفيد -19.