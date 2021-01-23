شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: بايدن سيراجع اتفاق السلام مع «طالبان» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن – رويترز

قال بيان للبيت الأبيض، السبت، إن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان أبلغ نظيره الأفغاني في اتصال هاتفي، الجمعة، أن الولايات المتحدة ستراجع اتفاقية السلام المبرمة مع حركة طالبان العام الماضي.

وبموجب اتفاق أبرم في فبراير / شباط 2020، بين الولايات المتحدة وطالبان تنسحب القوات الأمريكية من أفغانستان بحلول مايو/ أيار 2021 مقابل ضمانات لمكافحة الإرهاب.

وفي الأسبوع الماضي، انخفض عدد الجنود الأمريكيين في أفغانستان إلى 2500، فيما يعد أدنى مستوى للقوات هناك منذ عام 2001.

لكن مستويات العنف في أفغانستان تصاعدت، مما عجل دعوات دولية لوقف إطلاق النار بين الحكومة الأفغانية وطالبان.

واجتمع ممثلو الجانبين في وقت سابق من الشهر الجاري، في أول جلسة في الجولة الثانية من محادثات السلام حيث من المتوقع مناقشة القضايا الخلافية مثل وقف إطلاق النار وتقاسم السلطة.

وقال البيان إن سوليفان أبلغ مستشار الأمن القومي الأفغاني حمد الله محب أن المراجعة ستقيم «ما إذا كانت طالبان تفي بالتزاماتها بقطع العلاقات مع الجماعات المتشددة، والحد من العنف في أفغانستان، والدخول في مفاوضات هادفة مع الحكومة وأصحاب المصلحة الآخرين».

وذكر بيان البيت الأبيض أن سوليفان أكد أن الولايات المتحدة ستدعم عملية السلام «بجهد دبلوماسي إقليمي قوي» تهدف إلى مساعدة الجانبين على تحقيق تسوية سياسية دائمة وعادلة ووقف دائم لإطلاق النار.