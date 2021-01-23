شكرا لقرائتكم خبر عن شجار على بطاقة فيزا مارادونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

دخلت فيرونيكا أوجيدا (43 عاما) الخطيبة السابقة للأسطورة الراحل دييجو مارادونا وأم أصغر أبنائه في شجار علني مع روشيو أوليفا (30 عاما) خطيبة مارادونا قبل وفاته بسبب استخدام روشيو بطاقة فيزا تعود للأسطورة بشكل كبير قبل إيقاف البنك لها.

وهاجمت فيرونيكا غريمتها في مقابلة تلفزيونية وقالت: «عندما انفصلت عنه في 2013 أعدت له 3 ملايين دولار بينما أوليفا احتفظت بكل ما عندها من أمواله».

وكان مارادونا الذي توفي في نوفمبر الماضي قد طلب من الإنتربول القبض على أوليفا لسرقتها ساعاته ومجوهراته كما منعتها العائلة من حضور جنازته بعد اتهامها له بتشجيعه على شرب الكحول وتدهور صحته، ودافعت أوليفا عن نفسها وقالت: «هو أعطاني بعض البطاقات المصرفية وسمح لي بابقائها معي، استخدامي للبطاقات بعد وفاته كذبة»، وردت على فيرونيكا بخصوص إرجاع أمواله وقالت: «لم يكن عندها 3 ملايين دولار نقداً وأرجعتها له، هي ببساطة وقعت على وثيقة تقول فيها إنها غادرت حسابهما المشترك»، ومن المتوقع أن تنظر المحكمة في معركة قضائية بين ورثة مارادونا للفوز بشيء من ثروته التي تقدر بـ60 مليون استرليني.