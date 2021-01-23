شكرا لقرائتكم خبر عن تحويل قضية جيجز لدائرة الادعاء الملكي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

نقلت الشرطة البريطانية شكوى كيت جريفيل (36 عاما) خطيبة ريان جيجز (47 عاما) نجم مانشستر يونايتد السابق لقيامه بضربها لدائرة الادعاء الملكي لحسم توجيه التهمة من عدمه بحق اللاعب السابق، وكانت الشرطة ألقت القبض على مدرب منتخب ويلز في العاشرة مساء 31 أكتوبر الماضي بمنزله (1.7 مليون استرليني) بتهمة إلحاق أذى جسدي بخطيبته، وهو ما نفاه جيجز الذي خرج بكفالة من الحجز.

وعلق الاتحاد الويلزي لكرة القدم منصبه لحين البت في القضية، وتعرف جيجز إلى كيت أثناء رحلة في إيطاليا وبعد شهر عينها مسؤولة عن العلاقات العامة في شركة «جي جي للضيافة» التي يمتلكها بالشراكة مع زميله السابق جاري نيفيل للترويج لفندقهما «فوتبول» ثم أعلن ارتباطه بها في 2018 بعد 8 شهور من طلاقه من زوجته ستيسي.

وكشف التحقيق عن حدوث شجار بين جيجز وكيت بسبب رسائل غزل لنساء على جهاز الآيباد الخاص به، ثم شوهدت كيت بالقرب من منزل والديها بكدمة واضحة على شفتيها، ودافع والد جيجز عن ابنه رغم خلافه معه بسبب علاقته المشينة مع زوجة أخيه رودري وقال: «ابني زير نساء لكنه لا يضربهن»، ولم يتعاطف مشجعو اليونايتد مع نجمهم السابق وعلق أحدهم: «يبدو أنه سيدفع ضريبة ذنوبه السابقة في جريمة لم يرتكبها».

