شكرا لقرائتكم خبر عن أرسنال يستعير حارس مرمى منتخب أستراليا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال حارس المرمى الأسترالي مات رايان إنه سعيد للغاية وفخور بالانضمام إلى نادي أرسنال المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

ويلعب رايان (28 عاما) لنادي برايتون آند هوف ألبيون الذي انضم إليه قادماً من بلنسية الإسباني في 2017، وكان رايان ضمن التشكيلة الأساسية للفريق حتى استبعده المدرب جراهام بوتر في الموسم الماضي.

وقال رايان إنه كان دائماً يشجع أرسنال خلال سنوات الطفولة والمراهقة ومن ثم فإن سعادته بهذه الفرصة لا توصف.

وقال رايان عبر موقع أرسنال الرسمي على الانترنت «بصراحة لا أصدق.. أنا حقاً فخور بذلك، شعور عظيم يصعب وصفه بكلمات».

وأضاف قائلاً «في كل صباح عندما كنت صغيراً في أستراليا كنت أستيقظ في الرابعة صباحاً لمشاهدة مباريات دوري أبطال أوروبا رغم ارتباطي بالمدرسة».

ورايان هو الحارس الأول لمنتخب أستراليا وسيتنافس على حراسة المرمى في أرسنال مع بيرند لينو.