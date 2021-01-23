شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب يهنئ وزير الداخلية بعيد الشرطة ويوجه التحية لأرواح الشهداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى السيد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمناسبة عيد الشرطة، والتي وجه فيها التحية لأرواح شهداء الواجب.

وجاء في البرقية الموجهة من رئيس مجلس النواب : "ونحن نحتفى بذكرى حلول عيد الشرطة فى الخامس والعشرين من ‏يناير، أن أتقدم إليكم بخالص التهنئة القلبية بهذه المناسبة الوطنية التى نتذكر ‏فيها شهداء الواجب من رجال الشرطة الأبرار الذين خرجوا من نبت أرض مصر الطيبة، ‏فدفعوا أرواحهم الذكية دفاعاً عن تراب الوطن المقدس ضد الاحتلال البريطانى ‏الغاشم، والذين يتواصل عطاؤهم ولا يزال وفاء للعهد والقسم، عيونهم ساهرة على ‏حماية وتأمين الوطن ضد من يريدون النيل من استقراره وأمنه، فسالت دماؤهم الذكية ‏تروى ثرى مصر الطاهر، يطاردون أعداء الحياة ويحمون الوحدة الوطنية، لتبقى مصر، ‏بإذن الله بلداً معافاً من الفتن"

واختتم رئيس مجلس النواب البرقية، قائلاً: "تحية لشهداء الواجب، ورعاكم الله ورعى رجال الشرطة الأبطال وأيدهم ‏بنصر من عنده".‏