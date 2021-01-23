شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء رشوان أمام حقوق إنسان البرلمان لتنسيق الرد على الادعاءات ضد مصر الإثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة حقوق الإنسان في بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، 3 اجتماعات على مدار الأسبوع الجاري لنظر عدد من القضايا والملفات المهمة، وتبدأ الأحد بوضع الإطار التنظيمي لتفعيل خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني.

ومن المتوقع أن تستهل اجتماعاتها في الملف، بلقاء مع رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان، لبحث أوجه التعاون مع اللجنة والعمل المشترك للرد علي الادعاءات والتقارير الكاذبة التي تتناول أوضاع حقوق الإنسان في مصر بصورة غير حقيقية، وذلك يوم الإثنين.

أما يوم الثلاثاء، فمن المتوقع أن يناقش مع اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان المشكلة طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2396 لسنه 2018 برئاسة وزير الخارجية، بهدف تنسيق رؤية مشتركة للموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان في مصر، ولتصحيح الصورة الحقيقية لأوضاع حقوق الإنسان في مصر من خلال النقل الصادق لما يحدث في مصر من إيجابيات والرد علي الادعاءات والتقارير الكاذبة التي تتناول أوضاع حقوق الإنسان في مصر بصورة غير حقيقية.

وكانت انتخابات هيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب للدور الأول من الفصل التشريعي الثاني، قد أسفرت عن فوز النائب طارق رضوان عن حزب مستقبل وطن برئاستها، والنائبان أيمن أبو العلا عن حزب الإصلاح والتنمية ومحمد عبد العزيز عن تنسيقية شباب الأحزاب بمقعدي الوكالة، وذلك بالتزكية.

كما أسفرت الانتخابات عن فوز النائب محمد تيسير مطر عن تنسيقية شباب الأحزاب وحزب إرادة جيل بمقعد أمانة السر.

وتعد اللجان النوعية "مطبخ المجلس" فهى التي تشهد مناقشات تفصيلية للمشروعات بقوانين لتخرج صياغة متكاملة ومتوازنة للعرض على المجلس، وكذلك مناقشة الأدوات الرقابية الموجهة من النواب للحكومة، ويعد تشكيل مكاتب اللجان شرارة انطلاق أعمال المجلس وإحالة مشروعات القوانين والأدوات الرقابية لكل لجنة بحسب اختصاصاتها لمناقشتها.