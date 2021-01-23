شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الوزراء يُهنئ وزير الداخلية بعيد الشرطة الــ69 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة للواء محمود توفيق، وزير الداخلية؛ بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ 69 الذي يوافق يوم 25 يناير.

وأعرب رئيس مجلس الوزراء، في برقيته، عن أخلص التهاني وأصدق التمنيات لوزير الداخلية ولهيئة الشرطة من ضباط وجنود بهذه المناسبة التاريخية، مؤكدا أنها ستظل مبعث فخر واعتزاز للشعب المصريّ العظيم بأبنائه من رجال الشرطة البواسل، الذين ضربوا أروع الأمثلة في أداء الواجب الوطني؛ من أجل الحفاظ على أمن الوطن واستقراره، متمنيا لهم دوام التوفيق والسداد، ولمصرنا الغالية العزة والكرامة والاستقرار.