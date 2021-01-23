"هطمن أمي".. كيف هربت ربة منزل من مغتصبيها الثلاثة بالإسكندرية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية– محمد عامر:

استمعت نيابة المنتزه ثالث في الإسكندرية، اليوم الخميس، لأقوال ربة منزل تعرضت للاختطاف والاغتصاب على يد 3 مسجلين خطر تحت تهديد السلاح.

وقالت المجني عليها في التحقيقات، إنها كانت تستقل سيارة رفقة أحد أقاربها بالطريق الدولي بآخر شارع 45، وفوجئت باصطدام سيارة يستلقها 3 أشخاص بهما.

وأضافت المجني عليها، أن مستقلي السيارة المذكورة اعتدوا بالضرب على قريبها، وأشهروا في وجهه أسلحة بيضاء واختطفوها إلى داخل الزراعات وتناوبوا اغتصابها داخل "عشة".

وأوضحت المجني عليها أنها لجأت إلى حيلة للتتخلص من مغتصبيها، وأوهمتهم بضرورة طمأنة والدتها عليها حتى لا تخبر الشرطة باختفائها.

وأشارت إلى أنها استخدمت الهاتف المحمول الخاص بأحد المتهمين وأرسلت منه رسالة إلى والدتها عبر تطبيق "واتس آب"، ما ساعد الشرطة في تحديد موقعها والتعرف على صورة المتهم، إذ تبين أنه مسجل خطر.

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