فحص 18 ألف سيدة بالمبادرة الرئاسية للعناية بالأم والجنين في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية- رامي محمود:

أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، فحص حوالي 18 ألف سيدة منذ انطلاق مبادرة العناية بصحة الأم والجنين تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف وكيل الوزارة، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، أن المبادرة تهدف إلى الكشف المبكر للأم الحامل عن إحدى ثلاث إصابات خطيرة تنتقل للجنين، وتسبب أعراض خطيرة وهي التهاب الكبدي B ومرض نقص المناعة البشري، ومرض الزهري، بالإضافة إلى خفض وفيات الأمهات الناتجة عن تلك الأمراض.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن المبادرة تشمل "إجراء فحص إكلينيكي" لتقييم الحالة العامة للسيدات الحوامل ما فوق 18 عامًا، وحالة الجنين واكتشاف عوامل الخطورة التي قد تصاحب الحمل طبقًا للبروتوكول.

وأوضح وكيل الوزارة أنه يجري تقديم الخدمة من خلال 350 وحدة ومركز طب أسرة بالمحافظة داعيا جميع السيدات الحوامل بضرورة التوجه إلى الوحدات المعنية بالمبادرة للاطمئنان على صحتهم.