في 7 بنوك.. تفاصيل فتح حسابات التوفير بصورة الرقم القومي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-منال المصري:

تشترط البنوك على العملاء عند شراء شهادات ادخار أو الحصول على قرض، فتح حساب توفير عادي أو جاري، حتى يصبح عميلًا في البنك ويحظى بكافة خدمات ومنتجات البنك الذي يرغب في التعامل معه.

وتتيح البنوك حاليًا فتح حسابات التوفير للعملاء بصورة الرقم القومي، دون الحاجة إلى إثبات الدخل، أو صورة من عقد السكن تطبيقَا لتوجيهات البنك المركزي لتحقيق الشمول المالي.

وتتباين مصاريف فتح حسابات التوفير من بنك إلى أخر حسب سياسة كل بنك، وبمجرد فتح الحساب يتم إصدار كارت للخصم المباشر للتعامل على خدمة السحب والإيداع باستخدام ماكينات الصراف الآلي.

ويقدم الخليج 365 تفاصيل فتح حسابات التوفير في 7 بنوك مصرية بصورة الرقم القومي.

1-البنك الأهلي المصري:

الحد الأدنى لفتح الحساب: ألف جنيه.

مصاريف فتح الحساب: 84 جنيهًا.

مصاريف كارت الخصم المباشر: 50 جنيهًا.

مصاريف دورية كشف الحساب: تبلغ 60 جنيهًا تتراوح بين 30 جنيهًا كشف حساب و30 جنيهًا مصاريف خدمة حساب.

2-بنك مصر:

الحد الأدنى لفتح الحساب: يبلغ 1500 جنيه.

مصاريف فتح الحساب: 30 جنيهًا.

مصاريف كارت الخصم المباشر: 30 جنيهًا.

مصاريف دورية كشف الحساب: 55 جنيهًا كل 3 شهور.

3-بنك القاهرة:

الحد الأدنى لفتح الحساب: ألف جنيه.

مصاريف فتح الحساب: 40 جنيهًا.

مصاريف كارت الخصم المباشر: 40 جنيهًا.

مصاريف دورية كشف الحساب: 55 جنيهًا كل 3 شهور.

4-البنك العربي الأفريقي الدولي:

الحد الأدنى لفتح الحساب: 10 آلاف جنيه.

مصاريف فتح الحساب: 50 جنيهًا وخصم 8 جنيهات شهريًا.

مصاريف كارت الخصم المباشر: 50 جنيهًا.

مصاريف دورية كشف الحساب: مجانا على الإنترنت البنكي

5-بنك الإسكندرية:

الحد الأدنى لفتح الحساب: ألف جنيه للحساب العادي.

مصاريف فتح الحساب: 30 جنيهًا.

مصاريف كارت الخصم المباشر: 75 جنيهًا.

مصاريف دورية كشف الحساب: 30 جنيهًا.

6-البنك التجاري الدولي:

الحد الأدنى لفتح الحساب: 20 ألف جنيه.

مصاريف فتح الحساب: 50 جنيهًا بالإضافة إلى جنيه دمغة.

مصاريف إصدار كارت دبت: 50 جنيهًا إصدار، ويتم تجديده سنويًا بنفس القيمة.

دورية كشف الحساب: تبلغ 100 جنيه سنويًا.

7-بنك أبوظبي الأول:

الحد الأدنى لفتح الحساب: 10 آلاف جنيه.

مصاريف فتح الحساب: 50 جنيهًا بالإضافة لخصم 25 جنيهًا شهريًا.

مصاريف كارت الخصم المباشر:50 جنيهًا.

مصاريف دورية كشف الحساب: يتم على الإنترنت.