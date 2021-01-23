رئيس البرلمان العربي يتوجه على رأس وفد رفيع المستوى إلى جيبوتي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

يتوجه عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، على رأس وفد رفيع المستوى، لزيارة جمهورية جيبوتي في الفترة من 24 إلى 28 يناير الجاري ، وهي أول دولة عربية يزورها بعد انتخابه رئيساً للبرلمان العربي، تلبيةً لدعوة منرئيس مجلس النواب بجيبوتي، محمد علي حمد.

ومن المقرر أن يلتقي رئيس البرلمان العربي، بحسب بيان صحفى، اليوم السبت، مع رئيس جيبوتي، إسماعيل عمر جيلة، ورئيس الوزراء عبدالقادر كاميل وعددٍ من الوزراء، ويلقي كلمة أمام مجلس النواب يلقي فيها الضوء على الوضع العربي الراهن وآليات البرلمان العربي في التعامل مع التحديات والقضايا التي تواجه العالم العربي.

كما يتضمن برنامج الزيارة لقاء العسومي مع السادة السفراء العرب لدى جيبوتي، وذلك لتبادل وجهات النظر حول القضايا والتحديات التي يمر بها العالم العربي في المرحلة الراهنة. وسيزور رئيس البرلمان العربي أيضاً مخيمات اللاجئين للاطلاع على أحوالهم وتأكيد دعم البرلمان العربي لهم ومساندتهم.

ويتضمن البرنامج كذلك زيارة بعض المعالم التي تعكس النهضة التنموية في جيبوتي، ومنها المركز الجامعي للعلوم والتكنولوجيا الصناعية ، وميناء جيبوتي.

يضم وفد البرلمان العربي المرافق للعسومي، اللجنة المعنية بوضع "آلية إطلاق وثيقة تطوير التعليم التي أعدها البرلمان العربي"، وذلك للاضطلاع على واقع التعليم في جيبوتي ولقاء المسئولين المعنيين للوقوف على مشكلات التعليم، والعمل على حشد الدعم العربي اللازم للمساهمة في حل هذه المشكلات.