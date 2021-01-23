لجنة بمجلس الشيوخ الأميركي تقر تعيين يلين وزيرة للخزانة

ابوظبي - سيف اليزيد - وافقت لجنة المالية بمجلس الشيوخ الأميركي بالإجماع على تعيين جانيت يلين في منصب وزير الخزانة، لتصبح أول امرأة تتولى هذه الحقيبة.

وتشير موافقة لجنة المالية إلى أن يلين ستفوز بسهولة بموافقة مجلس الشيوخ بكامل أعضائه.

وقال السناتور تشاك شومر زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ في وقت متأخر أمس الجمعة إن المجلس الموسع سيجري تصويتا يوم الاثنين بشأن تعيين يلين، مما يتيح لها الشروع فورا في العمل على أجندة الرئيس جو بايدن الاقتصادية.

وأقر أعضاء لجنة المالية المنقسمة بالتساوي بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي على ترشيح يلين بموافقة 26 صوتا دون اعتراض واحد.

وقال السناتور الجمهوري مايك كرابو بعد التصويت "لدي نقاط اختلاف قوية جدا مع الدكتورة يلين فيما يخص عددا من المواقف خاصة تلك المتعلقة بالسياسة الضريبية، لكنها تعهدت لنا بأنها ستعمل معنا".

وتابع قائلا "وأظن أن التصويت القوي من جانبنا لدعمها اليوم دلالة على أننا نريد المشاركة".

كان بايدن قد وافق على خطة حجمها 1.9 تريليون دولار للتخفيف من أثر كورونا وتعهد باستثمار تريليوني دولار في البنية التحتية ومشروعات الطاقة النظيفة والتعليم والبحث لتعزيز قدرة الولايات المتحدة التنافسية.