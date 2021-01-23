الدار البيضاء.. توقيف 5 أشخاص للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تروج الكوكايين

جدة - عبدالحي حسين - تمكنت عناصر الفرقة الجنائية الولائية بمدينة الدار البيضاء بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء الجمعة، من توقيف خمسة أشخاص، من بينهم سيدتان وشخص مبحوث عنه على الصعيد الوطني في قضايا المخدرات، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في ترويج مخدر الكوكايين.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه تم توقيف أربعة من المشتبه فيهم داخل منزل بحي “لاجيروند” بمدينة الدار البيضاء، بينما تم توقيف المشتبه فيه الخامس على متن سيارة رباعية الدفع عندما حضر لتسلم شحنة من مخدر الكوكايين، بينما مكنت عمليات التفتيش المنجز في هذه القضية من حجز كيلوغرام و480 غراما من مخدر الكوكايين، بالإضافة إلى قطعة من مخدر الشيرا وهواتف نقالة وميزانين كهربائيين ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذه الأنشطة الإجرامية.

وأضاف المصدر ذاته أنه قد تم إيداع المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تباشره الفرقة الجنائية الولائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد جميع الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية.

وخلص البلاغ إلى أن هذه القضية تندرج في إطار العمليات الأمنية المكثفة والمشتركة بين مصالح المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، لمكافحة الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.