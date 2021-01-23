طقس اليمن.. تحذير من موجة غبار وأجواء شديدة البرودة في 9 محافظات

محمد الفلاح - السبت 23 يناير 2021

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليمنية نشرته اليومية لحالة الطقس المتوقع خلال ال24ساعة القادمة في مختلف محافظات الجمهورية.



وتوقعت النشرة أن تشهد المرتفعات الجبلية سماء خالية من السحب ومغبرة نسبياً على المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية باردة الى شديدة البرودة اثناء الليل والصباح الباكر خصوصاً على محافظات (صعدة، عمران، شرق المحويت، صنعاء، ذمار، البيضاء وشمال اب والضالع) باردة على المرتفعات الجنوبية والهضاب الداخلية لمحافظات (حضرموت، شبوة، ابين، لحج، غرب الجوف، ومارب)، بينما تكون صحوة الى غائمة جزئياً اثناء النهار وتلاشي تدريجي لظاهرة الغبار.

وأضافت النشرة أن المناطق الساحلية ستشهد سماء خالية من السحب الى غائمة جزئياً على المناطق الساحلية مع رياح معتدلة تنشط احياناً مثيرة للاتربة والرمال خصوصاً على جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب واتجاهتها من شرقية الى جنوبية شرقية.

ولفتت إلى سماء خالية من السحب ومغبرة نسبياً ،باردة اثناء الليل والصباح الباكر مشمس نهارا وتلاشي تدريجي لظاهرة الغبار في المناطق الصحراوية، الرياح شمالية شرقية معتدلة تنشط خلال ساعات الظهيرة.

فيما ستكون الأجواء في أرخبيل سقطرى غائمة جزئياً والرياح شمالية شرقية معتدلة تنشط احياناً تصل سرعتها الى 30 عقدة.

وحذر المركز الوطني للأرصاد كلاً من:

* المواطنين خاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل وساعات الصباح الباكر وكذلك المزارعين والمسافرين إلى المحافظات الجبلية بأخذ الاحتياطات اللازمة من اثارالبرودة الشديدة.

* القاطنين في المحافظات التي تستمر فيها تأثيرات الغبار واسع الإنتشار خاصة مرضى الصدر وكبار السن والأطفال بعدم التعرض المباشر للأتربة والغبار، وسائقي المركبات في الطرق الصحراوية والمنحدرات الجبلية من التدني في مدى الرؤية الافقية