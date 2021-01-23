استقرار متوسط سعر صرف الدولار في سوريا خلال التعاملات المبكرة اليوم

محمد الفلاح - السبت 23 يناير 2021

استقر متوسط سعر صرف الدولار في سوريا، خلال التعاملات المبكرة اليوم السبت 23 يناير 2021، في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).



وسجل سعر الدولار في سوريا، خلال مستهل تعاملات السبت، نحو 2900 ليرة للشراء، و2920 ليرة للبيع.

ويتغير متوسط سعر الدولار مقابل الليرة، في السوق السوداء، حسب العرض والطلب، والنطاق الجغرافي بالمحافظات الرئيسية "دمشق وحلب وإدلب ومنبج" بفوارق تصل إلى نحو 100 ليرة.

واستقر سعر الدولار في تعاملات البنوك الرسمية عند 1250 ليرة للشراء و1262 ليرة للبيع.

ويمر الاقتصاد السوري بأزمة مالية طاحنة وسط قرارات حكومية بزيادة في أسعار المحروقات، ترافقه ضغوط على قطاع الصادرات للخارج، وهبوط مداخيل البلاد من النقد الأجنبي.

وكشفت دراسة حديثة عن ارتفاع نسبة الفقر في سوريا إلى نحو 86% بنهاية 2019.

سعر اليورو والإسترليني

واستقر سعر صرف اليورو لدى السوق السوداء عند 3521 ليرة للشراء، و3551 ليرة للبيع، بينما سجل سعر الجنيه الإسترليني 3972 ليرة للشراء، و4009 ليرات للبيع.

كما استقر سعر الريال السعودي عند 771 ليرة للشراء، و779 ليرة للبيع، وبلغ سعر الدرهم الإماراتي نحو 787 ليرة للشراء، و795 ليرة للبيع.

أما سعر الدينار الكويتي فاستقر عند 9567 ليرة للشراء، و9658 ليرة للبيع.