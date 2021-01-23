شكرا لقرائتكم خبر عن مليونا وفاة و100 مليون إصابة بكورونا عالميًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حصد فيروس كورونا أرواح أكثر من مليونين و106 آلاف شخص، وتم تسجيل نحو 100 مليون إصابة حول العالم منذ بدء تفشي الوباء.

وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر تضررا حيث تجاوز فيها عدد الوفيات حتى الآن 414 ألفا، وسجلت أكثر من 24 مليونا و817 ألف إصابة.

وفي البرازيل حصد فيروس كورونا أرواح أكثر من 215 ألف شخصا، وتم تسجيل أكثر من 8.7 مليون إصابة حتى الآن.

وتحتل الهند المرتبة الثالثة من حيث عدد الوفيات، إذ سجلت أكثر من 153 ألف وفاة، فيما تجاوز عدد الإصابات فيها منذ بدء تفشي الوباء 10.6 مليون حالة.