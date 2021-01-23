إصابة 30 فلسطينيا في انفجار بمنزل في غزة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصيب 30 فلسطينيا بجروح، السبت، جراء انفجار كبير بمنزل في شمال قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الداخلية التي تديرها حماس وقوع انفجار في أحد المنازل في بيت حانون صباح السبت، ما أدى لوقوع إصابات وأضرار بالمنازل المحيطة.

وذكرت أن طواقم من الإسعاف والدفاع المدني والشرطة هرعت إلى المكان، مؤكدة فتح تحقيق لمعرفة مسببات الانفجار.

وقال مصدر محلي لـ"الخليج 365": إن طواقم الإسعاف هرعت للمكان وأخلت نحو 30 إصابة غالبيتها إصابات خفيفة إلى المشافي المحلية.

ووفق المصدر؛ فإن الحديث الأولي يدور عن انفجار عرضي بمنزل أحد نشطاء الفصائل الفلسطينية.

وسبق أن تسببت انفجارات ناجمة عن التعامل مع مواد متفجرة أو سوء تخزينها لوقوع ضحايا فلسطينيين.