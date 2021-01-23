شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع قانون بفرض 100 جنيه سنويا لكل سيارة بها أجهزة إلكترونية.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد لجنة الخطة الموازنة بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968 فى شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية، والذى كان قد جرت إحالته للجنة خلال الفصل التشريعى السابق ووافقت عليه، إلا أنه لم يعرض على الجلسة العامة لمناقشته.

ونستعرض فيما يلى أبرز ملامح مشروع القانون:

- يقضى بأن يؤدى كل مالك سيارة بها أجهزة إلكترونية أو ترفيهية أو مجهزة لاستعمال هذه الأجهزة، رسما سنويا مقداره 100 جنيه.

- يجرى تحصيل الرسم عند سداد أية ضرائب أو رسوم مستحقة على السيارة.

- تؤول حصيلة الرسم إلى الخزانة العامة للدولة.

- رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية كانت فى القانون القائم قدرها 140 قرشا، وهى لا تتماشى مع تكلفة التطورات الحديثة سواء من حيث إنشاء أو صيانة البنية التحتية اللازمة لملاحقة التطورات.