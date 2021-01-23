​بعد ساعات.. اجتماع "الأعلى للجامعات" لحسم موقف امتحانات الكليات

محمد اسماعيل - القاهرة - يعقد المجلس الأعلى للجامعات، اليوم السبت، بعد ساعات، اجتماعه الشهري برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في جامعة حلوان، لمناقشة عدد من الأمور المهمة، على رأسها سير العملية التعليمية وامتحانات الكليات، بالإضافة إلى مستجدات الوضع في المستشفيات الجامعية، في ظل استمرار تفشي فيروس كورونا.

يأتي هذا في ظل مناشدات من الطلاب بتطبيق نظام الامتحانات لتتم بشكل إلكتروني أو أبحاث عقب إعلان قرار تعليق الدراسة في المدارس والجامعات، واستكمال تدريس المناهج الدراسية بنظام التعليم عن بعد.

وانتهت الجامعات، منذ أسبوع من امتحانات الترم الأول للعام الجامعي الحالي 2020 - 2021، وفقًا للتوجيهات الرئاسية التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمنظومة التعليم بالتحول في الدراسة إلى منظومة التعليم عن بُعد، في إطار تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وبدأت إجازة نصف العام الجامعي لطلاب الجامعات 16 يناير الماضي الجاري، وتستمر لمدة 35 يومًا تنتهي 20 فبراير المقبل، تعود بعدها لعقد الامتحانات واستكمالها، حسب معطيات المرحلة وطبيعة كل جامعة، وهو ما أكده وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وتأتي امتحانات الترم الأول، على رأس أجندة المجلس الأعلى للجامعات، واستعدادات الجامعات لخوض الماراثون في ظل تفشي فيروس كورونا، ومدى الاستعداد لتطبيق الامتحانات الإلكترونية إذا تطلبت المرحلة.

ومن المنتظر أن يتطرق الاجتماع لوضع تصورات أخرى خاصة بملف الامتحانات إذا فرضت ظروف جائحة كورونا إمكانية عقدها.

كما من المنتظر أن يناقش المجلس، توصيات اللجة التي تم تشكيلها بشأن وضع تصورات لمقررات دراسية عن التحديات التي تواجه الدولة منها الأزمة السكانية والانتماء والولاء والمواطنة، وتعميمها كمقررات دراسية للطلاب بالكليات، كما يستعرض ما قامت بها الجامعات في التكليف الذي كُلفت به الجامعات من قبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في تطبيق منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة، ودور الجامعات في المحافظات المختلفة في تطبيق منظومة الاشتراطات البنائية في المدن.

ومن المنتظر أيضًا أن يناقش الاجتماع ملف اختيار القيادات الجامعية، الذي أثار جدلًا كبيرًا ِالفترة الماضية.

وكان الأعلى للجامعات اجتمع يوم 26 ديسمبر الماضي، لبحث قرار مجلس الوزراء بشأن تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الجامعات، إلى بعد إجازة الفصل الدراسي الأول للوقاية من فيروس كورونا.

ووضع المجلس خطة متكاملة للدراسة عن بعد خلال الفترة المتبقية من العام الدراسي، وبحث مصير الكليات التي بدأت بها الامتحانات خلال الفترة الماضية وها سيتم اختيارها أو إعادة الامتحان مرة أخرى .

كان مجلس الوزراء أعلن انه إطار مواجهة تداعيات انتشار فيروس كرونا المستجد، وحرصاً على صحة وسلامة كافة المُنتسبين إلى العملية التعليمية، من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، والمعلمين، وافق مجلس الوزراء على المقترح الذي تقدمت به كل من وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، باستكمال تدريس المناهج الدراسية اعتباراً من السبت المقبل، وحتى نهاية الفصل الدراسى الأول للعام الدراسي 2020 - 2021 بنظام التعليم عن بعد، مع استيفاء المتطلبات الأساسية، والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية، وتأجيل كافة الامتحانات التى كان من المقرر عقدها فى هذا الفصل لما بعد انتهاء اجازة نصف العام، مع تطبيق ذلك على كافة أنواع التعليم ومستوياته.