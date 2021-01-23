ألمانيا تسجل أكثر من 16 ألف إصابة بكورونا خلال يوم واحد

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين- (د ب أ):

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم السبت أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد التي تم تسجيلها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغت 16 ألفا و417 إصابة، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وسجل المعهد 879 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس في غضون الأربع وعشرين ساعة الماضية.

ويوم السبت الماضي سجل المعهد 18 ألفا و678 إصابة جديدة و980 حالة وفاة جراء الفيروس في غضون 24 ساعة.

وسجلت ألمانيا أعلى عدد وفيات يومية في 14 كانون ثان/يناير الجاري بواقع 1244 حالة. كما سجلت أعلى عدد إصابات يومية حتى الآن في 18 كانون أول/ديسمبر، بواقع 33 ألفا و777 إصابة، من بينها 3500 إصابة تم إضافتها على نحو متأخر.

وبلغ معدل انتشار المرض بين كل مئة ألف نسمة في غضون سبعة أيام اليوم 6ر112 إصابة. وتم تسجيل أعلى معدل في 22 كانون أول/ديسمبر الماضي بواقع 6ر197 إصابة.

وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى مليونين و122 ألفا و679 حالة.

وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 51 ألفا و521 حالة. وبلغ عدد المتعافين نحو مليون و795 ألفا و400 حالة.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ معدل الاستنساخ حتى أمس الجمعة 97 ر0، ما يعني أن كل مئة مصاب قد ينقلون العدوى إلى 97 فردا آخرين في المتوسط. ويعكس معدل الاستنساخ وضع انتشار المرض قبل أسبوع ونصف أسبوع تقريبا.